ALCAMO (TRAPANI) – La discarica di Alcamo (Tp) è satura e molti comuni devono interrompere il conferimento. Il comune di Bagheria, che porta l’immondizia in quel sito, dice che “il gestore della discarica di Alcamo ha comunicato alla Regione che l’impianto è quasi saturo ed ha chiuso i cancelli. La piattaforma che si trova in contrada Citrolo non ha comunicato al momento alcuna data di riapertura. I mezzi del Comune di Bagheria sono pieni dell’indifferenziato raccolto domenica scorsa, non hanno potuto scaricare in discarica dopo essersi recati sino ad Alcamo e ora non possono raccogliere, oggi plastica, e domani carta e cartone”.

L’amministrazione comunale di Bagheria ,in considerazione che tali tipologie di rifiuti non emanando odori e dunque non creano grandi difficoltà per i cittadini, invita “tutta la cittadinanza a non conferire oggi la plastica e domani carta e cartone nella speranza che il Governo regionale ponga fine a questa drammatica situazione”. La discarica di Alcamo aspetterebbe un’autorizzazione da parte della Regione ad aumentare la sua capacità di conferimento del 20 per cento, autorizzando l’ampliamento della discarica si potrebbe sbloccare la situazione. Nell’attesa che si trovi una risoluzione, l’amministrazione comunale di Bagheria chiede ai cittadini d non conferire alcun rifiuto questa sera e domani sera. L’amministrazione terrà informata i cittadini sulle evoluzioni della problematica e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione in questo particolare momento.

(ANSA).