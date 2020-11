Firmato il decreto “ristori bis”: un fondo in vista di nuove restrizioni

ROMA – Il presidente Mattarella ha firmato il decreto ‘ristori bis’, 2,56 miliardi per il 2020, la metà a fondo perduto, e circa un miliardo nel 2021 al quale si aggiunge un fondo di 340 milioni nel 2020 e 70 milioni nel 2021 per aiutare ulteriori attività se ci saranno ulteriori restrizioni alle attività commerciali. Versamenti Iva e ritenute in scadenza a metà novembre sospesi anche per alberghi, agenzie di viaggio e tour operator delle zone rosse. Con l’allargamento della platea, spunta anche l’ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio.