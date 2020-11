Il Covid e le notti da incubo: ‘Un uomo stava per morire davanti ai miei occhi’

PALERMO – Tutto è cominciato con la febbre, poi il test rapido aveva dato esito negativo e Maria Riti Crisci, sindaco di Monreale, ha raccontato di aver pensato ad una semplice bronchite. E’ stato il tampone molecolare, successivamente, a confermare che il Covid ha colpito ancora, provocando anche in questo caso una polmonite che negli scorsi giorni ha reso necessario il trasporto in ospedale del primo cittadino. Crisci condivide dal momento del ricovero l’evoluzione della situazione sui social e nelle ultime ore ha pubblicato un post che racconta la scorsa notte al Covid hospital di Partinico.

“Stanotte mi hanno salvato”

“Ho trascorso una notte da incubo – scrive -. Un signore ha rischiato di morire davanti ai miei occhi, non respirava neanche col casco di ossigeno alla massima potenza, è stato trasferito in terapia intensiva ed intubato da un giovanissimo rianimatore, che veniva direttamente dal pronto soccorso dove aveva salvato due avvelenati da verdura spontanea mandragora. Dopo un paio d’ore il respiro manca a me. Chiedo aiuto. Accorrono, premurosi infermieri, ed il prezioso dottore Riccardo Santolini. Farmaci in vena, punture, ossigeno da 4 a 12. Mi salvano. Per stavolta ho superato”.

“Grazie ai medici”

Poi il sindaco spiega perché nei casi come il suo è necessario il ricovero: “Il dottore, gentile e professionale mi dice che i polmoni hanno subito un danno e che nelle prime settimane può capitare di entrare in crisi respiratoria. Ecco perché si resta in ospedale. Qui sei al sicuro anche se i medici sembrano ancora pochi in numero, due di turno per quattro piani e sono oberati e corrono a destra e manca continuamente. Ringrazio tutto il personale del Covid Hospital ed il suo direttore, dottor Enzo Provenzano. Ringrazio per le centinaia di messaggi di affetto che mi state mandando. Mi scuso se non riuscirò a rispondere a tutti. Ringrazio i parroci che stanno organizzando gruppi di preghiere per me, Padre Dario Russo, Padre Gaspare Randazzo, Padre Santino Terranova. Stanno funzionando”.

“Fate attenzione”

E infine una raccomandazione ai proprio conicttadini: “Fate i bravi, state attenti non è un consiglio, è un ORDINE!”, conclude. A Montelepre, in base agli ultimi dati, si registrano attualmente 52 positivi, otto dei quali sono ricoverati. Nel paese sono 210 le persone in quarantena obbligatoria. Nelle scorse settimane era stato ricoverato per Covid-19 anche il sindaco di un altro comune del Palermitano, Franco Agnello, primo cittadino di Villafrati. Anche lui ha condiviso sui social quello che gli è accaduto e racocntato le conseguenze del contagio, aggiornando puntualmente i suoi concittadini sul suo stato di salute, fino al giorno delle dimissioni e il ritorno a casa.