Palermo-Catania, il primo derby: “Indimenticabile”

“Orgoglioso di voi, undici gladiatori. Famiglia!”. Questo il commento di Andrea Accardi, difensore del Palermo, su Instagram dopo il pareggio per 1-1 dei rosanero nel derby contro il Catania. Il difensore nativo del quartiere Santa Rosalia è stato uno dei calciatori risultati nuovamente positivi al coronavirus a pochi minuti dall’inizio del match.

Lui, palermitanissimo, avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di esserci: “L’ho sognata tutte le notti, ho fatto il conto alla rovescia ogni maledetto giorno, ho esultato, pianto, ti ho vissuto sugli spalti, ti ho vissuto da bambino nato e cresciuto per strada che sognava prima o poi di poterlo giocare e avrei dato qualsiasi cosa anche per un solo secondo di questa partita così speciale che aspettavo da 25 anni come calciatore e da 7 anni come tifoso – ha scritto Accardi poco dopo aver appreso la notizia di non poter scendere in campo -. Purtroppo questo maledetto virus continua a metterci il bastone fra le ruote ma sono sicuro che chi scenderà in campo onorerà chi oggi non è disponibile per essre in quel rettangolo verde. Comunque vada sono sicuro che usciremo a testa alta perché questo gruppo, questa famiglia lotta e combatte contro tutto e tutti. Forza ragazzi”.

In difesa, al suo posto ha giocato Palazzi, che di ruolo fa il centrocampista, disimpegnandosi nel migliore dei modi, come tutta la squadra, al fianco di Marconi: “Stremati dopo aver dato fondo a tutte le nostre energie mentali e fisiche, perché sapevamo che sarebbe stata una bella pagina della nostra avventura! Continuiamo con questo spirito”, ha scritto Marconi sui social.

Grande entusiasmo anche da parte di Martin, che ha indossato anche la fascia di capitano: “Indimenticabile”. Sì, indimenticabile, perché i rosanero hanno mostrato la loro vera forza , contro un avversario di tutto rispetto sfiorando anche il successo. Vittoria che sarebbe anche arrivata solamente se in campo ci fosse stato il Var…