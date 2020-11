Palermo-Catania, Pecorino: “Realizzato sogno di tutti i catanesi”

“Fare gol da catanese in un derby, fare gol da catanese al Palermo, è il sogno di tutti i catanesi”. A dirlo è Emanuele Pecorino, attaccante del Catania, che ha realizzato la rete del pareggio degli etnei nella sfida contro i rosanero di ieri sera. “Devo ringraziare il mister per aver creduto in me, per aver lanciato un ragazzino nel derby – ha proseguito Pecorino -. Io lavoro sodo per fare il massimo. Nel primo tempo dovevamo far meglio, ma nel secondo tempo abbiamo alzato il livello e fortunatamente abbiamo pareggiato la partita. Ringrazio la mia famiglia che mi ha permesso di fare del mio meglio, stando sempre vicino a me”.