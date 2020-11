Pedinata e rapinata davanti casa, donna in ospedale con trauma cranico

La vittima trovata per terra, sotto choc. I carabinieri arrestano un 19enne

CARINI (PALERMO) – E’ stata seguita fino al portone di casa, poi violentemente strattonata e rapinata. Momenti da incubo per un’anziana, presa di mira da un malvivente nei pressi della propria abitazione a Carini, nel Palermitano. La fuga del rapinatore è però durata poco: una volta lanciato l’allarme, infatti, i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno rintracciato il giovane in breve tempo. A finire in manette un ragazzo di 19 anni, C.G, già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno trovato la vittima per terra, vicino alla palazzina in cui abita: era in evidente stato confusionale e sotto choc. A rivelarsi fondamentale la testimonianza di un passante che ha assisitito alla scena e ha fornito elementi utili alle ricerche.

Il giovane si trovava ancora nella zona ed è stato così bloccato e trasferito al Pagliarelli: aveva ancora addosso i soldi di cui si era impossesstao, circa cento euro. La vittima è invece stata soccorsa dal 118: ha riportato un trauma cranico e una contusione alla spalla, per lei la prognosi è di dieci giorni.