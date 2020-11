PALERMO – Il Catania è riuscito a pareggiare il derby contro il Palermo e portare a casa 1 punto, ma Raffaele non è contento della prestazione soprattuto per il primo tempo.

“Il primo tempo della squadra – dichiara Raffaele nel post partita – non è quello che avevamo preparato. Se vogliamo crescere dobbiamo evitare dobbiamo evitare di fare un primo tempo come quello di oggi o un secondo tempo come quello di Bari. La squadra ha messo tutto per pareggiare e poi vincere la partita, però sapevamo che il Palermo, a prescindere delle defezioni, sarebbe andata in campo per dare tutto”.

“Noi l’avevamo preparato sapendo che il Palermo aveva giocatori importanti negli undici. Nel secondo tempo avremmo potuto cambiare la partita. Il primo tempo sarebbero partiti forti e volevamo farlo anche noi per andare in vantaggio o tenere la gare, sfruttando i cambi nel secondo tempo”.

Il tecnico etneo non cerca scusanti: “Non vado alla ricerca di alibi. Non possiamo sottovalutare una squadra con giocatori importanti. Sapevamo che il Palermo avrebbe dato tutto nel primo tempo e dovevamo sfruttare i cambi nel secondo tempo”.

“Questa volta sono un po’ arrabbiato perché dopo i 5′ minuti eravamo frenati. Nel secondo tempo abbiamo fatto di tutto per fare gol e abbiamo avuto una reazione mentale, nervosa e di gioco. Volevamo regalare i tre punti ai tifosi. La squadra ha reagito bene e deve ripartire da questo”.

Al termine Raffaele ha parlato anche dei singoli: “Tonucci è stato poco bene nelle ultime settimane e ogni sostituzione gli chiedevo come stava, purtroppo si è fatto male sull’ultimo pallone. Pecorino sta crescendo e credo che sta dando segnali di essere un giocatore importante. Ha tutte le qualità per diventare un calciatore di ottimo livello. Piovanello ha allargato il gioco”

