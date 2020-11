Rapina violenta in via Roma, commerciante bengalese pestato

PALERMO – Ha fatto irruzione in un negozio gestito da un bengalese, poi si è impossessato di aalcune bottiglie di alcolici e ha tentato di andare via senza passare dalla cassa. Da lì alla violenzza sono trascorsi soltanto pochi secondi: è scoppiato il caos all’interno del supermarket, con tanto di intervento dei carabinieri e del 118.

L’aggressione

L’ennesima rapina violenta si è verificata in pieno centro a Palermo, in via Roma nei pressi dell’incrocio con via Mariano Stabile. In base a quanto ricostruito dai militari, quando il titoalre ha cercato di bloccare il malvivente, un uomo di 53 anni, palermitano con precedenti, è stato aggredito. In pochi istanti ha così preso vita una colluttazione: il 53enne avrebbe sferrato calci e pugni al commerciante, al punto da provocare una frattura al polso e ferite in varie parti del colpo.

Trenta giorni di prognosi

La vittima avrebbe cercato di reagire colpendo a sua volta l’uomo. Una violenza placata soltanto dall’arrivo dei carabinieri che hanno arrestato il palermitano e avvisato i soccorritori del 118. La prognosi è di trenta giorni, i due sono stati trasportati all’ospedale di Villa Sofia.