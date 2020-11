Sbarcano da nave quarantena, 31 migranti in giro per la città

AGRIGENTO – Sbarcano dalla nave quarantena Rhapsody, dove hanno ultimato la sorveglianza sanitaria anti-Covid, e si riversano per le strade di Porto Empedocle (Ag) da dove – nella tarda serata di ieri – raggiungono la stazione ferroviaria di Agrigento Bassa. Si tratta di un gruppo di 31 migranti che entro 5 giorni dovranno lasciare l’Italia. La Rhapsody è rimasta in rada di Porto Empedocle da dove nei prossimi giorni dovrà far sbarcare altri ospiti che hanno ultimato l’isolamento. (ANSA)