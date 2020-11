Catania, crollano i positivi, “solo 131”: ecco cosa vuol dire

CATANIA – Il dato è in assoluta controtendenza: (solo) 131 positivi nelle ultime 24 ore. Gli esperti non si sbilanciano, ma sperano solo una cosa, che sia un segnale del superamento di un possibile “picco”.

I dati

Da dieci giorni, l’andamento dei contagi, a Catania, è stato crescente, ma caratterizzato anche da momenti di calo. Una media di circa 300 nuovi positivi al giorno, fino alla sorpresa: 131 contagiati nelle ultime 24 ore. E il numero dei tamponi, come confermano a LiveSicilia, non è variato sostanzialmente.

Le ipotesi

Gli esperti, contattati da LiveSicilia, non si sbilanciano. “Bisogna attendere ancora alcuni giorni”, fanno sapere dall’organo commissariale anti covid regionale.

Cosa vuol dire? Che il dato dei contagi giornalieri può confermare un andamento solo se viene osservato in un arco temporale di più giorni.

Il picco?

Al momento è solo un’ipotesi non suffragata da riscontri certi. Ma è possibile che le nuove misure abbiano fatto effetto. Il numero dei decessi resta alto.

Ma dopo settimane di dati allarmanti, è giusto tenere conto di un calo significativo.

Resta ancora il rischio saturazione negli ospedali, al Policlinico, per esempio, intorno alle 18.00 c’erano 18 persone in area covid in attesa di ricovero.

L’attenzione resta alta, ma si spera che i sacrifici di questi giorni portino a qualche risultato.