“Nessun vaccino basterà da solo: l’obiettivo? Forse il 2024”

“Tutti i vaccini in dirittura d’arrivo, a cominciare da quello della Pfizer non sopprimeranno il coronavirus. Per capirci, saranno più simili ai vaccini antiinfluenzali che a quello della Polio. Ci proteggeranno dalla malattia, ma non la faranno sparire”. Così il professore Giuseppe Remuzzi, uno degli esperti che ascoltiamo, da giorni, sul tema del Coronavirus, in una intervista al ‘Corriere della sera’. Il professore, poi, rispondendo ad altre domande, spiega: “Sarà immunizzata gran parte della popolazione ma solo a condizione che vengano mantenute le attuali misure di attenzione. Mascherina, distanziamento sociale, lavaggio continuo delle mani. Al momento, nessun vaccino riuscirà da solo ad estinguere la pandemia”.

E ancora: “Il vaccino, le misure affidate alla nostra responsabilità e il tempo. L’effetto combinato di queste tre azioni farà diventare il coronavirus come un raffreddore. Un lavoro di Nature prevede che sarà per il 2024. Ma attenzione, meglio non illudersi. Ci sono troppe variabili, troppe cose impossibili da prevedere”.