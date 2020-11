Tentato omicidio in Calabria, ricercato arrestato nel Trapanese

CAMPOBELLO DI MAZARA – E’ durata un mese e si è conclusa a Campobello di Mazara (Tp) la fuga di un 24enne senegalese (B.T.), irreperibile dal 10 ottobre scorso, dopo il tentato omicidio, a Sibari (Cs) di un 25enne del Gambia. Quest’ultimo è stato colpito con diverse coltellate all’addome. Ad arrestare B.T. sono stati i carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (Tp), che hanno agito in collaborazione con i colleghi della Tenenza di Cassano all’ Jonio (Cs). Il 24enne senegalese è stato rinchiuso in carcere in esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura a seguito delle indagini condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro. Il gambiano accoltellato, dopo il ferimento, venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza in pericolo di vita. (ANSA).