Covid a Ragusa, scuole chiuse o aperte? È lotta tra due comitati

RAGUSA – Un comitato chiede che le scuole siano chiuse, un altro si batte perché restino aperte. A Ragusa si confrontano e si contrappongono due diversi modi di affrontare l’emergenza Covid che in tutta la provincia segna livelli di contagio molto alto: oltre duemila i casi positivi dei quali quasi 600 solo a Vittoria. Il problema che sta lacerando le famiglie è ora quello delle scuole. Nei giorni scorsi si è costituito un comitato che, di fronte all’impennata della curva dei contagi, ha chiesto di sospendere le lezioni in presenza e di fare ricorso alla didattica distanza. Le mamme e i genitori, che hanno promosso il comitato, si sono rivolti al sindaco Giuseppe Cassì per sollecitare un suo intervento in considerazione della gravità del momento e della diffusione crescente della pandemia. Ma altre mamme e altri genitori hanno espresso un’opinione contraria. In aperto dissenso con la linea del gruppo “Scuole aperte ora”, hanno quindi costituito un contro-comitato chiamato, perché sia tutto chiaro, “Difendiamo le scuole aperte a Ragusa”. I due gruppi stanno alimentando su Facebook un confronto molto vivace. Il contro-comitato ultimo arrivato ha fatto sapere di non esprimere posizioni negazioniste. Il Covid c’è, ripete, ma le scuole sono il posto giusto “dove le misure di protezione sono più rispettate”. (ANSA)