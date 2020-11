“Noi, negativi, siamo sequestrati da settimane”

Due fidanzatini bloccati a casa perché dall'Asp non sarebbe stato ancora comunicato ufficialmente il risultato del test.

CATANIA – “Siamo sequestrati da quasi un mese solo perché non inviano una dannata mail”, questo è lo sfogo di un giovane catanese e della sua ragazza, risultato negativi al tampone, ma bloccati a casa perché dall’Asp non sarebbe stato ancora comunicato ufficialmente il risultato del test.

Il caso

G. C. e G. T. vivono da due settimane un incubo. Ecco la loro testimonianza: “Abbiamo fatto il primo tampone privatamente il 19 Ottobre. Il giorno dopo – raccontano – ci hanno comunicato la positività e quindi la quarantena. Giovedì 29 ottobre è venuta l’Asp a casa a farci il secondo tampone. Domenica 1 novembre, telefonicamente, ci comunicano di essere entrambi negativi. E che avrebbero mandato mail ufficiale con i referti dei tamponi grazie alle quelli saremmo stati liberi di uscire”.

La lunga attesa

Che succede da allora? “Che siamo ancora in attesa delle mail. Siamo riusciti a contattare, dopo varie vicissitudini, il centro analisi del Policlinico. Ci hanno detto di avere inviato i nostri referti, mezzo mail, all’Asp il 31 di ottobre. Non c’è possibilità di contattare nessuno perché ad ogni numero non rispondono”.

“Nessuna risposta”

Avete provato a insistere? “Da allora, continuiamo a lasciare messaggi in segreteria, abbiamo mandato anche diverse mail ma senza risposta. Siamo negativi dal 29 ottobre – concludono – e ad oggi non possiamo ancora uscire da casa né tantomeno rientrare a lavoro”.