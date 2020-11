Pagliara: “Tacopina necessità per Catania”

“È chiaro che la mia porta è più che aperta, come lo è sempre stata e come lo è in questo momento“

CATANIA – Il Catania continua la trattativa per la cessione all’avvocato italo-americano Joe Tacopina. Dopo il derby l’ex presidente del Venezia ha parlato della trattativa e ha dichiarato che gli avvocati delle parti stanno trattando.

“Con Tacopina – dichiara Pagliara a “Il Catanista” – ci siamo scambiati dei messaggi molto cordiali, mai nessuna offerta, mi ha sempre dimostrato una buona stima ed è una persona che ama il Catania e Catania. Non ho un rapporto diretto, mai ovviamente fatto nessun tipo di proposta né altro. Con il gruppo Tacopina ha sempre trattato Nicolosi Le Mura in testa e Giovanni Ferraù, cioè l’avvocato Augello che credo sia la persona che più di ogni altro sia riuscito a costruire questo”.

“Credo sia impensabile, in questo momento, trattare troppo. Io credo che Tacopina sia una necessità non perché non c’è sufficiente passione o capacità di fare sforzi, ma perché per avere un progetto più a lungo termine e, dovendo occuparmi sui Dpcm personalmente, è evidente che purtroppo ci troviamo in una situazione in cui non è pensabile per quest’anno ipotizzare una realtà diversa. Quindi la parte economica, la sopravvivenza e la programmazione nasce sicuramente da operazioni diverse, ritengo quindi Tacopina una soluzione assolutamente necessaria in questo momento, se possibile con la presenza di alcuni soci Sigi, questo sicuramente lo decideranno nel modo migliore gli imprenditori”.

In chiusura Pagliara ha parlato della possibilità che lui rimanga al Catania se Tacopina dovesse chiamarlo: “È chiaro che la mia porta è più che aperta, come lo è sempre stata e come lo è in questo momento. Tra l’altro, il mio futuro, prenderà magari delle strade diverse, con opportunità professionali che voglio cogliere, ma da questo punto di vista non c’è mai stato e non ci sarebbe ora nessun tipo di incompatibilità o di problema di tempo, nessun problema da questo punto di vista”.