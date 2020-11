Forza Italia, il gruppo si salda e arrivano altre new entry

Armonia ritrovata in Forza Italia. Dopo mesi di polemiche e interne e tensioni, i parlamentari regionali berlusconiani sono stati protagonisti di un incontro di distensione. Tutti insieme a Cefalù a casa di Gianfranco Micciché (l’Ars è chiusa per Covid), con tanto di mascherine (ma poco distanziamento), come da foto finita sui social network. Clima disteso per ripartire in quest’ultima fase di legislatura. Il gruppo nei giorni scorsi ha accolto due nuove deputate, Margherita La Rocca Rvolo e Marianna Caronia, e si appresta ad aprire le porte ad altre due, Daniela Ternullo e Luisa Lantieri, che arriverebbero da Ora Sicilia.