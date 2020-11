Passalacqua Ragusa, arrivano buone notizie: in sei si negativizzano

RAGUSA – Finalmente buone notizie in casa Passalacqua Ragusa, che comincia a vedere il sereno dopo le tante positività al Covid delle giocatrici e dei componenti dello staff.

“Arrivano, finalmente, buone notizie in casa Passalacqua Ragusa. Ben 6 degli 8 componenti tra staff e squadra – comunica il club – che avevano contratto il Covid, si sono infatti negativizzati mentre per i restanti due si attende l’esito dell’ultimo tampone. Un autentico sospiro di sollievo, in casa biancoverde, per quello che è stato un momento certamente non facile, che adesso si vuole cercare di mettere alle spalle il più presto possibile”.

A queste notizie si aggiungono quelle riguardanti il pivot Harrison: “E buone notizie, intanto, arrivano anche per Isabelle Harrison. La forte pivot americana, infatti, ha sostenuto con esito favorevole tutte le visite del caso e lunedì dovrebbe iniziare ad allenarsi con il resto del gruppo. Nel frattempo, Sesto San Giovanni ha chiesto di rinviare la partita del 21 novembre che avremmo dovuto disputare in Lombardia e dunque anche questo match è stato rinviato a data da destinarsi. Tutte le partite rinviate sono, in questo momento, in via di definizione e non appena si avranno le date verranno comunicate tempestivamente. La squadra, come da calendario, ritornerà a giocare il 29 novembre sul campo della Reyer Venezia per quello che si annuncia sin da subito come un incontro dall’alto tasso di difficoltà”.