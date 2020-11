Stalking, assolto un avvocato: aveva trascorso sei mesi in carcere

PATTI (MESSINA) – Il Giudice monocratico del Tribunale di Patti, ha assolto con formula piena, un avvocato accusato di stalking ai danni della ex moglie. L’uomo aveva dovuto passare sei mesi in carcere prima di riacquistare la libertà, con due pronunce favorevoli della Corte di Cassazione, una di accoglimento del ricorso della difesa, l’altra di rigetto del ricorso del Pm. “Siamo sempre stati convinti della innocenza del nostro assistito – ha dichiarato l’avvocato Nino Favazzo – e la sentenza di assoluzione ne è la conferma. Certo niente potrà restituire, al collega ingiustamente accusato, il tempo sottrattogli con la ingiusta carcerazione di sei mesi, ma la assoluzione lo ripaga, almeno in parte, dalle sofferenze e dalle umiliazioni subite. Mi auguro che su questa triste e dolorosa vicenda possa oggi calare definitivamente il sipario e che il tempo a venire riesca a rimarginare ogni ferita” (ANSA).