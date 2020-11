Scoperti altri 125 positivi nei drive-in della provincia di Palermo

PALERMO – Sono stati complessivamente 2.268 i tamponi rapidi e 125 i positivi effettuati oggi a Palermo e provincia nei 4 drive In organizzati dall’Asp in collaborazione con le amministrazioni comunali di Palermo, Bagheria, Termini Imerese e Castelbuono. L’iniziativa rientra nella campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi. I 125 positivi al rapido, così come previsto dai protocolli sanitari, si sono sottoposti al tampone molecolare. L’attività ha oggi interessato la Fiera del Mediterraneo di Palermo (1.218 tamponi e 87 positivi); Bagheria (428 tamponi e 26 positivi); Termini Imerese (307 tamponi e un positivo) e Castelbuono (315 tamponi ed 11 positivi). Dall’inizio degli screening di massa ad oggi a Palermo sono stati complessivamente 18.695 i tamponi rapidi effettuai e 1.425 i positivi riscontrati. (ANSA).