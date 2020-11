Tutti al circo (che non ce n’è Coviddi)

Ormai è tutto un circo, la nostra città. Luci ce ne son poche, è vero, ma clown e barzellette non mancano. Quindi, perché mai meravigliarsi dell’Orfei? Chiudono i bar, i centri storici, i musei, le fiere di Natale, le sale scommesse; poco ci voleva e chiudevano financo le scuole. Ma il circo no. Quello apre i battenti, rullo di tamburi, quattro manifesti appiccicati qua e là, poveri animali rintriciulliti e …. “ venghino signore e signori che coviddi non ce n’è”. Oh, non facciamo che ce la troviamo pure là, la signora Angela! Certo, un po’ prezzemolina lo è, col suo saltellare di spiaggia in autolavaggio come se nulla fosse, a danzar sulle punte di malelingue che la dileggiano ad ogni video. Mischina, ma che vi ha fatto? Che c’è di male nel giocherellare, allegrotta e spensierata, su una pandemia che fa morti ed intubati? Un po’ d’ironia, su… E poi, pensate che attrazione che sarebbe, lì, sotto quel tendone. Altro che tigri con gli occhi a pampinella e coccodrilli addummisciuti! Altro che popcorn e zucchero filato! Come una leonessa dai lunghi artigli smaltati, si prenderebbe tutta la scena, acclamata tra un sorso di birra e na sputacchiata di simenza e non ce ne sarebbe per nessuno. Ma sì, che ben venga il circo! Speriamo solo che il sindaco non intervenga con le sue solite paturnie sugli assembramenti, i contagi e simili. Speriamo che almeno ci lasci portare i nostri bambini al circo. Sulla scuola transeat: se proprio si dovesse impuntare, ce ne faremmo una ragione e ci rassegneremmo a dei figli che si rincitrulliscono tutto il giorno davanti a uno schermo, ammaestrati a distanza; ma impedire ai nostri bambini di assistere all’esilarante rincitrullimento degli amici animali, no! Questo no, sarebbe davvero troppo. E se poi dovesse essersi la lady Coviddi che danza leggiadra: sarebbe imperdonabile sottrarli a un’esperienza del genere, non credete? No, no, sia mai! Viva il circo. Viva Palermo e viva Santa Rosalia. Solo lei ci può aiutare.