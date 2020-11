Altre due regioni si svegliano ‘rosse’: divieti, chiusure e malumori

E’ entrata in vigore a mezzanotte l’ordinanza che porta in zona rossa Campania e Toscana e in zone arancioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Crescono però i malumori tra il governo e le Regioni. Il sindaco di Firenze Nardella chiede ‘che il governo sia trasparente sui meccanismi del colore’. Il governatore della Toscana Giani invece si è detto ‘amareggiato per il passaggio a zona rossa’. In Campania, dal 24 novembre,

riprenderanno in presenza la scuola d’infanzia e primaria. In Calabria scuole chiuse dal 16 al 28 novembre.