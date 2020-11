Coronavirus, appello urgente: “Serve plasma iperimmune”

Noto farmacista in gravi condizioni. Ecco come intervenire.

CATANIA – Appello urgente dall’ospedale San Marco, dove è ricoverato un noto farmacista, in gravi condizioni, positivo al coronavirus.

L’appello

Il farmacista “è ricoverato in terapia intensiva per Covid, può ricevere da donatore di plasma iperimmune dei gruppi A (positivo o negativo) e Zero (positivo o negativo).

Chi può contatti il 3468463723.

