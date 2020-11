Covid, posti di blocco dei carabinieri: raffica di sanzioni FOTO

CATANIA – Continuano i controlli anti covid dei carabinieri. Posti di blocco ad Acireale, Aci Castello, Paternò, Biancavilla, Caltagirone e Grammichele.

Caltagirone

Nel mirino i luoghi frequentati dai ragazzi. Nella zona di Piazza Dante, sanzionati 10 giovani per il mancato uso dei d.p.i.. Inoltre è stato sanzionato un uomo che, nonostante fosse domiciliato in altro Comune, si trovava a Grammichele (CT), a suo dire “per richiedere l’elemosina”.

Paternò

Controlli in piazza Indipendenza, piazza Regina Margherita e su via Vittorio Emanuele. Complessivamente i Carabinieri hanno controllato 35 veicoli, identificando 69 persone, delle quali 8 sono state sanzionate per il mancato utilizzo dei d.p.i. o per trovarsi in Comune diverso da quello di domicilio, senza un giustificato motivo. Segnalato un giovane quale assuntore di sostanze stupefacenti ed elevate 7 sanzioni amministrative per la violazione del Codice della Strada.

Biancavilla

Chiusi due bar, in cui, 8 clienti consumavano bevande ed alimenti

Aci Castello e Aci Trezza

Intensificati i controlli, identificate 83 persone ed elevate 11 sanzioni amministrativi per violazione del divieto di circolazione dopo le 22.00.