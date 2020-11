Il ricovero per la frattura, poi l’infarto: ‘Verità su nostra madre’

PALERMO – In ospedale per una frattura, muore di infarto. La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta sul decesso di una donna di 70 anni, avvenuto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il figlio, assistito dall’avvocato Emanuele Gualniera, ha presentato una denuncia contro ignoti. I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica.

“Voglio sapere perché è morta mia madre, era arrivata con i suoi piedi al pronto soccorso per una frattura e stamattina mi hanno detto che ha avuto un infarto”, ripete il figlio di Maria Mazzola, la donna deceduta ieri sera nel reparto di ortopedia dell’ospedale palermitano.

Sono i parenti a ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’anziana che martedì scorso è caduta dalle scale a casa. Quindi l’arrivo al pronto soccorso e il ricovero in attesa di eseguire un intervento per la frattura dell’omero. L’intervento era stato programmato per questa mattina.

I parenti hanno potuto mantenere solo contatti a distanza con la donna per il rispetto dei protocolli anti Covid. Sabato sera, nel corso di una conversazione telefonica, Maria Mazzola ha raccontato di avere vomitato e di non essere riuscita a mangiare. Domenica ha aggiunto con voce flebile di avvertire dei forti dolori al petto.

A quel punto il figlio Gabrielem non riuscendo a parlare con i sanitari, riferisce di essere andato di persona in ospedale. Qui sarebbe stato tranquillizzato, non era da escludere che la madre vivesse con ansia le ore che precedevano l’intervento chirurgico. Ieri sera, però, stava riposando e e non era il caso di svegliarla.

Stamani alle 7:30 la telefonata che il figlio non avrebbe mai voluto ricevere: “Sua mamma è morta ieri sera per un infarto”. All’ospedale hanno detto al figlio che avrebbero cercato di contattare i familiari e che solo stamattina ci sono riusciti.