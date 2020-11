Muore operaio a Misterbianco: “Accertare misure di sicurezza”

MISTERBIANCO – “Apprendiamo la terribile notizia della morte di un operaio messinese, mentre stamattina era impegnato con un macchinario per la lavorazione dell’alluminio in un’azienda di Misterbianco. Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore. In attesa che vengano chiarite le circostanze, è fondamentale che gli organi competenti accertino se le misure di sicurezza siano state rispettate e che al lavoratore fossero stati consegnati i DPI.

Per il sindacato, la sicurezza sul posto di lavoro è una priorità irrinunciabile. Sono troppe le morti sul lavoro e ciascuna di esse chiama in causa la carenza di controlli, di prevenzione, di ispezioni. Queste ultime vanno potenziate, come va rinforzato il nucleo ispettivo dei Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro”.

È la dichiarazione di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, e di Piero Nicastro, segretario regionale Fim Cisl Sicilia, all’apprendere della tragedia di Misterbianco.