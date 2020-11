“Addolorati per gli infermieri morti, maggiore responsabilità”

PALERMO- “Nelle nostre strutture abbiamo due beni preziosi da tutelare, i pazienti e gli operatori che li assistono. È per questo che la notizia della morte degli infermieri Raffaele Logiudice e Gianni Russo, deceduti entrambi per le complicazioni provocate dal Coronavirus, ci addolora oltremodo e non possiamo che esprimere tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie”. Lo dice Francesco Ruggeri, presidente della sezione “Strutture socio-sanitarie” di Sicindustria, che aggiunge: “Gli operatori impegnati nelle strutture sanitarie sono, oggi più che mai, in trincea e per questo meritano tutto il nostro sostegno, la nostra vicinanza e il nostro grazie. Logiudice, in uno degli ultimi post pubblicati sui social, raccomandava a tutti di ‘avere rispetto per coloro che tutelano la vostra salute’. Un appello che desidero rinnovare affinché la responsabilità sia sempre di più un valore comune”.