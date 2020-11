Alma Patti, parla Scarcella: “C’è fame di risultati”

PATTI (ME) – L’Alma Patti ha avviato una campagna do crowdfunding aperta a tutti i cittadini pattesi, i tifosi siciliani dell’Alma Patti e tutti gli appassionati di pallacanestro. Il presidente Scarcella ha colto l’occasione per ringraziare le aziende vicine alla squadra e non solo.

“Credo fortemente nel valore dell’Alma Patti – ribadisce dopo sette gare di campionato il presidente Attilio Scarcella al sito ufficiale – per questo abbiamo voluto portare la Serie A2 sul nostro territorio. Patti ha un profondo legame con la pallacanestro e con l’Alma ha creato un rapporto unico che ha già portato diverse imprese locali, anche piccole, a sostenere la squadra già negli anni passati. Patti è anche la squadra delle famiglie della nostra cittadina e degli amici di una vita con cui siamo cresciuti.

Abbiamo negli occhi i commenti che i nostri tifosi hanno lasciato sui social della società; tifosi non solo pattesi ma di tutta la Sicilia si sono congratulati con noi, ci sostengono e si sono sentiti orgogliosi dei risultati raggiunti finora”.

“Giorni fa – continua Scarcella – ho avuto anche una piacevole chiacchierata con degli amici pattesi sulla squadra e sui risultati. La percezione è che Patti ha fame di sport e traguardi. Siamo una grande città ed insieme si può fare di più. Con tanti sacrifici siamo stati tra le poche società in piena attività in una periodo di pandemia. Nessun caso di Covid-19 nonostante trasferte lunghissime, nessuna gara rimandata. Abbiamo messo la massima attenzione ad ogni dettaglio raccogliendo risultati lusinghieri per un’organizzazione che mai aveva avuto a che fare con un campionato nazionale”.

”L’Alma – conclude il presidente dell’Alma Basket – è un progetto di valore anche per questo. Sa essere all’altezza, sa emozionare gli appassionati di pallacanestro. Come ho detto riportando la frase di mia figlia: “Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano”.

Ecco perché la dirigenza ha deciso di affiancare alla stagione di Serie A2 Lega Basket Femminile un’azione di crowdfunding che terminerà alla conclusione del campionato. Già da domenica scorsa è possibile contribuire alla crescita del progetto Alma Patti Basket destinando qualsiasi somma sia nelle disponibilità di ognuno, facendo un semplice bonifico all’iban societario IT55M052168238100000800718 – Creval – A.S.D Alma Basket Patti – indicando come causale “Sostengo l’Alma in A2”.