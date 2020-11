Anche a Palermo le scarpe Lidl subito sold out

File chilometriche, ingressi scaglionati non rispettati e ressa per accaparrarsi le scarpe limited edition marcate Lidl. È quanto successo anche a Palermo lunedì mattina, all’interno del supermercato Lidl in via Gian Lorenzo Bernini, ma non solo. La ressa è avvenuta in tutti i supermercati Lidl d’Italia e l’articolo è già sold out in tutti i punti vendita.

Stiamo parlando di una sneaker che fa parte, insieme a calzini e ciabatte, della linea “Lidl Fan Collection”. La sneaker, dallo stile Chunky tanto in voga in questi ultimi anni, presenta un accostamento di colori molto audaci ed è stata venduta al prezzo di 12,99€.

I dipendenti del supermercato Lidl di via Bernini affermano di aver ricevuto dall’azienda circa 70 paia di sneakers, sold out già a poche ore dall’apertura del punto vendita, e al momento affermano di non avere notizie in merito alla futura disponibilità dell’articolo.

Ma perché sono andate così a ruba queste scarpe? il motivo appare incomprensibile ma il dato oggettivo è che l’assembramento davanti a tutti i punti vendita, contro ogni disposizione anti-covid, rivela nella sneaker l’oggetto più ambito del momento.

Un meme circolato in rete

Il web, in tutta questa storia, non ci ha deluso e difatti non sono mancati i meme e il sarcasmo dietro questo assurdo evento, dal premier Conte con indosso le scarpe gialle, blu e rosse, a Cenerentola con la scarpetta di plastica e Michael Jordan che tira a canestro indossando le scarpe Lidl. L’assurdità dell’episodio è testimoniata anche dalla rivendita delle scarpe gialle, blu e rosse sui siti di vendita articoli come eBay a prezzi esorbitanti.