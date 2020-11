Galli: “Le rianimazioni si svuotano perché la gente muore”

“Purtroppo vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono anche questo. Siamo vicini alla soglia dei 4000 pazienti in terapia intensiva: le rianimazioni, se si svuotano, hanno un ricambio più con i decessi che con le dimissioni”.

Sono queste le parole del professor Massimo Galli, direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto ad Agorà. “I dati – ha detto il professore – fanno presumere che si stia raggiungendo un plateau, abbiamo i primi risultati dei provvedimenti e della capacità degli italiani di mettersi autonomamente in sicurezza. Purtroppo – ha aggiunto – vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono anche questo. Siamo vicini alla soglia dei 4000 pazienti in terapia intensiva: le rianimazioni, se si svuotano, hanno un ricambio più con i decessi che con le dimissioni”.