‘Gel e mascherine contraffatti’, scattano denuncia e sequestro

VILLAFRATI (PALERMO) – Un 34enne di origini tunisine è stato sorpreso dai carabinieri nel mercatino comunale di Villafrati (Palermo) a vendere 500 mascherine con il marchio falsificato ed è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. I militari gli hanno sequestrato 500 dispositivi di sicurezza e prodotti igienizzanti non tacciabili. Per l’extracomunitario è scattata anche una multa per la violazione del Codice del Consumo. (ANSA).