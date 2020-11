Luperini: “Gol importantissimo. Triste senza pubblico”

PALERMO – Il match winner di Palermo-Potenza è Gregorio Luperini. Il centrocampista all’86’ ha siglato il gol che ha regalato la terza vittoria ai rosanero.

Al termine del match il centrocampista rosanero ha parlato così: “Il gol è importantissimo, sono contento di averlo fatto. La vittoria era fondamentale. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati bravi. Cross di Silipo? Spero sempre che la palla arrivi e mi sono fatto trovare pronto”.

“Per me il gol, dopo tutto quello che ho passato, è una soddisfazione importante e bellissima. La positività al covid – continua l’ex Trapani – è stata durata per tutti, non è facile e molti non si rendono conto della gravità. Io sono stato male ma per fortuna adesso sto bene, non posso lamentarmi. Adesso abbiamo una settimana tipo per tornare in forma e siamo contenti”.

L’avvio di campionato da parte del Palermo non è stato dei migliori, ma si sta rimettendo in carreggiata: “Dispiace essere partiti male in campionato. Adesso pensiamo alla gara contro la Turris, ce le mettiamo tutta. Giocare in questo stadio senza tifosi ci dispiace tanto. Giocare senza pubblico è triste. Non dobbiamo guardare la classifica. Fare un campionato anonimo non è nel DNA di questa società e di questi colori. Dobbiamo ambire al altri traguardi. Vogliamo ambire a qualcosa di più”.

“I tifosi – conclude il centrocampista – fanno sentire il loro attaccamento. Mi è dispiaciuto non esserci contro il Catania, ma ho visto i video della loro accoglienza. Anche dopo la gara contro la Paganese hanno fatto sentire il loro sostengo. Li sentiamo vicini”.

Leggi anche: Boscaglia: “Partita complicata, bravissimi i ragazzi”