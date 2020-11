Parla il ministro per gli Affari regionali

ROMA – “Non escludo che possano esserci altre regioni rosse, sempre sulla base dei dati del monitoraggio”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. Quanto alla possibilità di differenziare zone diverse all’interno delle stesse regioni, Boccia ha ribadito come il premier che è una possibilità “che già c’è”. “E’ già previsto che ci possa essere una differenziazione – dice – quelle regioni che sono state rosse, nella settimana di attenzione possono e potranno allentare le misure in alcune province”.

(ANSA).