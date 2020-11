Cavalli stipati in locali fatiscenti: scatta una denuncia

Ieri il personale della Squadra a cavallo in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha denunciato in stato di libertà il catanese I.R., classe 79 per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Ancora una volta l’applicazione YouPol si è dimostrata essere un valido strumento di legalità. Infatti, la segnalazione giunta tramite questo canale si è trasformata in un’azione concreta della Polizia di Stato: i poliziotti del Reparto a cavallo si sono recati sul luogo indicato e hanno accertato la presenza di 6 cavalli collocati in locali fatiscenti e privi di luce naturale; sul posto è stato fatto intervenire quindi il personale veterinario dell’ASP che, dopo aver effettuato un controllo sanitario degli equini, ha appurato che 5 cavalli erano privi di microchip. Dopo la denuncia del responsabile, tutti gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale e ad accertamenti medici.