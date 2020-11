Covid, Arcuri ci spera: “Vaccinazione di massa nel 2021”

“La quantità di vaccini sarà crescente nel tempo, avremo progressivamente ogni mese sempre più dosi rispetto ai 3,4 mln di gennaio. Entro qualche mese potremo arrivare nel 2021 alla cosiddetta somministrazione su larga scala”. Lo ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, sottolineando: “il mio è un auspicio, non è una previsione”.

“Il 17 novembre – ha detto Arcuri – il ministero della Salute ci ha inviato specifiche tecniche e quantità delle siringhe e degli aghi che dovremo acquistare per rendere certa la somministrazione per il primo e altri vaccini. Confido che lunedì prossimo riusciremo a bandire la richiesta di offerta per acquistare siringhe, aghi e altri accessori indispensabili a garantire la somministrazione”.