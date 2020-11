“È cannabis light”, prova a farla franca ma viene denunciato

LICODIA EUBEA – I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 48enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico i militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto circa 341,00 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana, unitamente a circa un centinaio di semi di canapa. La sostanza era stata occultata in punti diversi dell’abitazione, sia nella camera da letto che nella cucina. Nel frangente l’uomo, sostenendo che quanto ritrovato fosse cannabis “light”, ha mostrato uno scontrino come prova dell’acquisto della stessa, ma gli immediati accertamenti eseguiti dal Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Catania, hanno permesso di appurare che la sostanza conteneva un tasso di THC superiore a quello consentito per legge e che dalla stessa si sarebbero potute ricavare circa 82 dosi.