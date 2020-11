PALERMO – “Il Recovery fund costituisce assieme alle altre misure una vera svolta dell’Europa finalmente attenta ai diritti dei cittadini europei e non più solo a questioni monetarie. Non dobbiamo correre il rischio di usare grandi risorse senza approfittare per fare grandi riforme. Ma il tema non è avere risorse, è spenderle: il dramma vero della progettazione, dei tempi di gara e di aggiudicazione degli appalti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando all’assemblea Anci.

“La città di Palermo non ha bisogno di soldi per l’innovazione – ha aggiunto – ha bisogno di soldi per il quotidiano. Assistiamo a una contraddizione, i comuni sono pieni di risorse per fare cose nuove ma non hanno le professionalità necessarie per utilizzarle e non anno risorse per il quotidiano”. (ANSA).