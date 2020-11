LND, Sibilia: “Nel calcio serve riforma vera”

"In serie A, 15 società su 20 non possono pagare gli stipendi, una in Lega Pro non si è neppure iscritta..."

“Cento società professionistiche non le reggiamo, c’è bisogno di una riforma vera. Dobbiamo capire che non possiamo permetterci di fare il passo più lungo della gamba”. Coì il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, parlando dell’attuale situazione che sta attraversando il mondo del calcio. Il numero uno della LND, intervistato da “Radio Punto Nuovo”, ha poi proseguito: “In serie A, 15 società su 20 non possono pagare gli stipendi, una in Lega Pro non si è neppure iscritta…”.

Per Sibilia si è recentemente parlato anche della possibilità di una sua candidatura in FIGC: “Se i delegati della LND mi chiederanno di candidarmi, allora lo farò. Al momento non ci sono candidati. Fin quando non ci sarà una convocazione delle elezioni, non vedo il motivo di fughe in avanti”, ha concluso il presidente della LND.