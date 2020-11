Raffaele: “Fatto una partita aggressiva”

CATANIA – Dopo quattro gare il Catania è tornata alla vittoria, a farne le spese è stata la Vibonese che è uscita sconfitta per 2-1 dal “Massimino”. Al termine del match il tecnico Raffaele ha parlato così:

“Abbiamo fatto una partita come piace a me: aggressiva e qualitativa. L’unico neo è stato non aver finalizzato le tante occasioni che avute. È comunque un grande passo in avanti. Dobbiamo essere più bravi a gestire determinate situazioni nella partita che ci hanno fatto perdere punti preziosi. Questo dipende anche dal raggiungimento della migliore condizione fisica da parte di tutti i calciatori”.

“La squadra – continua il tecnico – è tutta nuova e ci vuole pazienza. Dobbiamo essere una squadra affamata e che ha voglia di proporre gioco. L’obiettivo stagionale è entrare nei playoff dalla posizione migliore possibile”.

Il tecnico durante la gara è stato espulso per avere fermato una ripartenza della Vibonese e ha voluto spiegare il suo intervento: “Ero convintissimo che il gioco fosse fermo per un fallo, tra l’altro la palla era molto vicina alla linea e mi è venuto d’istinto. Stavo anche protestando con l’arbitro, purtroppo non aveva fischiato. Non penso sia un gesto così eclatante, chiedo scusa ma ero davvero convinto che fosse fallo”.