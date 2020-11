Tenta furto al laboratorio di analisi, ma viene filmato dalle telecamere

CATANIA – Stamattina il personale delle volanti ha denunciato in stato di libertà D.A.F., classe 1977 per il reato di tentato furto aggravato.

I fatti

Presa visione delle delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha accertato un tentativo di furto ai danni di un laboratorio di analisi a opera di un individuo che, dopo aver forzato una finestra, si è inoltrato nei locali per poi allontanarsi senza asportare nulla.

Il sopralluogo

La Polizia Scientifica ha effettuato un sopralluogo rilevando sulla finestra oggetto di effrazione un’impronta digitale già presente nella banca dati in dotazione alle forze di Polizia e riferibile al pregiudicato D.A.F. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.