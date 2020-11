Zone di rischio e ‘colore’ delle regioni: Covid, oggi vertice con il governo

Oggi pomeriggio vertice tra Governo e regioni sui parametri previsti per stabilire le zone di rischio coronavirus, presente anche Brusaferro dell’Iss. Cala intanto il rapporto tra positività e tamponi in Italia, al 14,6%. Altri 753 i morti. I pazienti Covid occupano ora il 42% dei posti in terapia intensiva, il 12% in più della soglia critica. Nuovo record di contagi in Calabria, 936 in un giorno. In pole come nuovo commissario alla Sanità regionale Federico Maurizio D’Andrea.