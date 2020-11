Carlo Cristofaro è il coordinatore per il Sud degli universitari di FI

CATANIA – Nel pomeriggio di ieri è stata ratificata dal Presidente Nazionale di Studenti per le Libertà, Giuseppe Romeo, la nomina di Carlo Cristofaro a Coordinatore per il Sud Italia del movimento universitario azzurro. “Sono entusiasta della nomina dell’amico Carlo Cristofaro in un ruolo di così grande responsabilità. – riferisce Carlo Maria Castiglione, Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani – È il giusto riconoscimento per uno studente impegnato e capace, che in cooperazione ad Antonio Villardita, Vice Commissario cittadino di Forza Italia, rappresenta un punto di riferimento non soltanto per la comunità studentesca locale, avendo già messo in mostra le proprie competenze nella redazione del programma di SpL per l’ultimo rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, di cui è stato promotore in prima persona. È una nomina che inorgoglisce ogni studente siciliano, per la quale desidero ringraziare lo straordinario lavoro di Andrea Mineo, Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani, capace di portare il valore siciliano all’attenzione dei tavoli nazionali.”



Cristofaro, catanese classe 1994 già laureato in Giurisprudenza e frequentante il corso di Scienze della Pubblica Amministrazione, ha già ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione dell’Università di Catania.