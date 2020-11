Cassa integrazione, in Sicilia autorizzate 47mila domande su 53mila

PALERMO – In Sicilia sono 47.348 le domande già autorizzate di Cassa integrazione in deroga presentate direttamente all’Inps, a fronte di 53.019 istanze pervenute. Sono 5.671 quelle in attesa di elaborazione. E’ quanto emerge dai dati aggiornati a ieri sulle integrazioni salariali (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga e Fondo di integrazione salariale) resi noti dalla direzione regionale dell’istituto previdenziale.

Alle precedenti si aggiungono altre 3.574 domande di autorizzazione per le ulteriori 9 settimane di Cassa integrazione in deroga, presentate direttamente all’Inps di cui 2.235 già autorizzate. Per quanto concerne, invece, le domande di Cassa integrazione in deroga con decreti pervenuti dalla Regione siciliana, al 13 novembre 2020, il totale dei decreti pervenuti ammonta a 42.132 unità, 40.201 dei quali sono stati autorizzati ed i rimanenti 1.931 decreti presentano delle anomalie o sono in attesa di essere cancellati dall’amministrazione regionale. S

ul versante della Cassa integrazione ordinaria, al 19 novembre le domande pervenute in Sicilia ammontano a 48.751, di cui 46.811 già autorizzate. Inoltre, i dati riguardanti il Fondo di integrazione salariale (Fis) mostrano un totale complessivo di 24.445 domande pervenute, 22.767 delle quali già definite. (ANSA).