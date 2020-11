Fine settimana di gelo: arriva l’inverno con vento, piogge e neve

Arriva l’inverno in Italia. Come spiega ‘Il meteo.it’. “La giornata di sabato sarà caratterizzata da un meteo ancora fortemente compromesso al Sud e su parte delle regioni centrali. Già nel corso della mattinata, infatti, intense precipitazioni sotto forma di rovescio colpiranno l’Abruzzo e il Molise, le aree meridionali del Lazio, i settori orientali della Sardegna e, a scendere, la Sicilia. Ma i fenomeni più abbondanti si registreranno su Puglia, Basilicata e Calabria ionica. Forti venti nord orientali che potranno provocare inoltre alcune mareggiate, soprattutto sul versante ionico e su quello tirrenico.

Il resto del Centro-Nord, nonostante un maggiore soleggiamento, dovrà fare i conti con un contesto assai freddo e ventoso con le prime gelate notturne, non solo sui monti, ma pure su diversi tratti della Val Padana e nelle valli del Centro. Domenica – precisano gli esperti – il quadro meteorologico manterrà ancora un aspetto fortemente instabile al Sud. Forti piogge e locali nubifragi insisteranno in particolare sull’area ionica della Calabria e precipitazioni meno intense interesseranno in parte l’area più meridionale della Basilicata e la Sicilia. Molte nubi sul resto del Sud, mentre altrove avremo maggiori rasserenamenti, tuttavia il clima continuerà a risultare piuttosto freddo, specie di notte e in prima mattinata, con ulteriori brinate su Val Padana e nelle aree interne del Centro”.