Furto al Centro Padre Nostro: sentenza ribaltata, nessun colpevole

PALERMO – La notizia del furto fece scalpore perché colpiva il Centro Padre Nostro voluto da don Pino Puglisi, presidio di legalità nel quartiere Brancaccio.

La sentenza di appello ribalta il verdetto di primo grado. Tre imputati sono stati assolti mentre per altri due la Corte ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela.

Gli assolti sono Carlo Lauricella, Benedetto Castiglione (in primo grado avevano avuto tre anni ciascuno) e Alessio Settecase (un anno in primo grado). Non doversi procedere per Francesco Paolo Catanzaro e Paolo Camarda (anche loro erano stati condannati a tre anni).

L’avvocato Carmelo Ferrara

L’assoluzione nel merito è arrivata su richiesta degli avvocati Carmelo Ferrara, Salvatore Vallone e Davide Chibbaro. Non è stata raggiunta la prova che le persone riprese da una telecamera avessero rubato una bicicletta e un decespugliatore.

Si sarebbero trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma era normale che fossero lì, hanno sostenuto le difese, visto che gli imputati erano stati affidati in prova ai servizi sociali nel centro Padre Nostro. Godevano della semilibertà, il beneficio gli fu tolto per via delle nuove accuse e finirono di scontare in carcere le precedenti condanne.

Il non doversi procedere è stato deciso perché è venuta meno l’aggravante del’avere agito in luogo di pubblico servizio. Senza l’aggravante sarebbe stato necessario una querela per avviare l’azione penale.