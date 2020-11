I pescatori mazaresi prigionieri, sabato un sit-in a Palermo

PALERMO – “Liberateli”. E’ questo l’appello per i 18 pescatori di Mazara del Vallo lanciato da un cartello di movimenti politici siciliani che hanno indetto una manifestazione per domani alle 17 davanti al Teatro Massimo a Palermo. In questi mesi sono stati solo i parenti dei pescatori e alcune associazioni sensibili a protestare per quello che è accaduto nel Mediterraneo l’1 settembre. Il dolore dei parenti si è riversato a Roma davanti Palazzo Montecitorio e in alcune piazze siciliane.

“I familiari dei pescatori – affermano in una nota i promotori dell’iniziativa – sono gli unici a pretendere notizie sulle condizioni dei loro cari e a chiederne la liberazione immediata. Silenzio assoluto o soltanto imbarazzanti interventi da parte della politica nazionale e regionale. Niente di concreto”. Gli organizzatori della manifestazione chiedono con forza “un impegno decisivo sia al governo italiano che a quello siciliano di Musumeci, accusati di aver fatto fino ad ora ben poco per ottenere la liberazione dei pescatori siciliani”.

“Di fronte all’indifferenza delle istituzioni – conclude la nota – tutti i siciliani devono necessariamente scendere in piazza per riportare l’attenzione sul sequestro e per ottenere la loro liberazione”. (ANSA).