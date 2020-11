Il veicolo è sospetto: denunciato diciottenne per ricettazione

CATANIA – Agenti del Commissariato di Adrano, hanno denunciato E.S., di anni 18, con precedenti di polizia, per il reato di ricettazione. I fatti. Transitando per via Borgo, gli operatori di polizia notavano tre individui che, alla vista della Volante, si davano alla fuga. Uno di essi veniva raggiunto e bloccato mentre spingeva uno scooter elettrico.

Richieste notizie in merito al veicolo, il giovane riferiva che il proprietario era un suo amico dal quale, a suo dire, lo avrebbe ricevuto in prestito. Rintracciato, quest’ultimo dichiarava di averlo acquistato quattro anni prima al prezzo di euro 300, nella consapevolezza che lo scooter fosse di provenienza furtiva.

A quel punto, gli agenti denunciavano E.S. all’Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, per il quale è prevista la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 516 a euro 10.329.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato in giudiziale custodia ad una depositeria convenzionata. Sono in corso ulteriori controlli, condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione di ogni fenomeno di illegalità e, soprattutto, dei reati predatori.