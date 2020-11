Imprenditore morto durante un’immersione in mare: aveva 59 anni

MESSINA – La Capitaneria ha trovato stamani in mare a Messina il cadavere di Antonino Mantineo, 53 anni, appassionato di pesca subacquea, molto conosciuto in città per la sua attività di imprenditore che ieri sera si era calato nella zona del Rigoletto, un relitto da anni inabissato sulla costa di Maregrosso. L’uomo aveva segnalato la zona d’immersione ai familiari che hanno dato l’allarme dopo aver atteso invano il suo rientro. Il cadavere è stato portato alla base militare dove si attende il magistrato di turno e l’arrivo del medico legale. (ANSA).