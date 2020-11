Da accertare le cause del rogo.

CATANIA – Incendio all’Istituto De Felice di Catania. Per domare il rogo sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco e di un automezzo di rincalzo della Sede Centrale del Comando Provinciale. Le fiamme si sono propagate in un locale di sgombero della scuola che è utilizzato per depositare le attrezzature e il materiale didattico.

La situazione sarebbe già sotto controllo e circoscritta. Si stanno svolgendo i relativi accertamenti per capire le cause dell’incendio.