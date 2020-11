Italia Viva, Giusy Scafidi responsabile dei rapporti col Terzo settore

Ex consigliera provinciale e comunale, aderisce ai renziani

PALERMO – “Italia Viva a Palermo cresce e si radica sempre di più nel territorio: la nomina di Giusy Scafidi come responsabile dei rapporti del Terzo settore arricchisce la segreteria provinciale del nostro partito che ha sempre avuto una particolare attenzione per il sociale che, grazie all’apporto della Scafidi, non potrà che aumentare”. Lo dice il coordinatore provinciale di Italia Viva a Palermo Dario Chinnici.

Giusy Scafidi è un’imprenditrice, eletta nel 2003 e nel 2008 alla Provincia regionale di Palermo e nel 2012 al Consiglio comunale di Palermo, ricoprendo gli incarichi di componente della Consulta alle Pari opportunità, capogruppo di Idv, presidente della commissione di Controllo e garanzia e, a Sala delle Lapidi, di presidente della commissione Attività sociali. Vicepresidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, dove si occupa di relazioni con la Pubblica Amministrazione, è vicepresidente dell’associazione “Castello e Parco di Maredolce”, componente del direttivo dell’associazione per la legalità Joe Petrosino e dell’associazione Alma per la lotta alla malattia di Alzheimer.