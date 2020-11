Catania – Centoventitré migranti sono stati fatti sbarcare da nave Azzurra a Catania. Sono tutti negativi agli accertamenti per il Covid-19 e sono in corso di trasferimento, con dei pullman, in Puglia. Sulla nave quarantena sono rimasti altri 530 migranti, 330 dei quali e’ previsto che vengano fatti sbarcare nei prossimi giorni. (ANSA)